Calciomercato Juventus, lo porta Raiola | Maxi sfida in Serie A

Calciomercato Juventus, nuovo asse con Raiola: la sfida in Serie A è assolutamente da capogiro. Svelato il piano.

L’affare Kean è soltanto una delle ultime operazioni conclusasi positivamente che abbia visto la Juventus e Mino Raiola attori protagonisti. I rapporti tra il super agente e la “Vecchia Signora” sono ottimi, e non è un caso che la scorsa estate, alle prime voci di un addio al Milan di Donnarumma, il nome della Juve sia cominciato a circolare con un’insistenza quasi spasmodica. Ma i vecchi amici d’affari, si sa, si ritrovano, e chissà che Raiola non tessa con i colori bianconeri una nuova tela; ci stiamo riferendo al possibile colpo Nasser Mazraoui, laterale marocchino il cui contratto con l’Ajax scade nel 2023.

Calciomercato Juventus, affare Mazraoui: anche Milan e Roma fiutano l’affare

Secondo quanto riportato da calciomercato.it, sulle tracce dell’attuale terzino dell’Ajax, oltre alla Juventus, ci sarebbero anche il Milan e la Roma: al momento, però, si tratterebbe soltanto di qualche timido abboccamento, e non è stata intavolata alcun tipo di trattativa. Tuttavia, dei sondaggi ci sono stati, e non è detto che in futuro non possano esserci le premesse per imbastire un vero e proprio affare, anche perché il funambolico inizio di stagione del quale l’esterno si è reso protagonista ha impressionato gli addetti ai lavori di molti club, tra cui evidentemente anche quelli del nostro campionato.