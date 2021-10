Calciomercato Juventus, rivoluzione Allegri | Doppio addio in Premier

Calciomercato Juventus, Allegri li manda via: ecco perché si potrebbero spalancare incredibilmente le porte della Premier per loro due.

Dopo un inizio di stagione molto difficile, la Juventus sta lentamente risalendo la china: le 5 vittorie consecutive nelle ultime 6 partite, tra campionato e Champions, hanno contribuito a ridare entusiasmo ad un ambiente affossato dalle sue stesse paure. Nelle ultime gare il centrocampo ha fatto registrare dei miglioramenti importanti, sotto tutti i punti di vista, certificati dai due goals a stretto giro di posta di Manuel Locatelli, faro di una mediana che deve ancora crescere per poter proiettare la Juve ai livelli che le competono. Ecco perché non è da escludere che a stretto giro di posta possano partire due pedine in mediana; ci stiamo riferendo ad Adrien Rabiot e a Weston Mckennie, che per svariati motivi, di natura tecnico-tattica, potrebbero fare le valigie.

Calciomercato Juventus, Rabiot e Mckennie via? Arsenal ed Everton ci pensano

Secondo quanto riportato da todofichajes.com, per il francese e per il texano si sarebbero fatti avanti rispettivamente l’Arsenal e l’Everton: ma se per l’ex Psg l’opzione più congeniale, alla luce anche della scadenza contrattuale, sembra essere quella della cessione a titolo definitivo, per l’ex Schalke occhio alla possibilità di imbastire una trattativa sulla base di un prestito con diritto di riscatto, soluzione che potrebbe ingolosire la Juve laddove dovessero essi messi sul piatto almeno 22-23 milioni di euro.