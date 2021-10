Juventus, Lapo difende Vlahovic | I social si schierano

Un bravo ragazzo, un grande giocatore.

Siamo dalla tua parte. #Vlahovic https://t.co/X66k4AFpcS

— Lapo Elkann (@lapoelkann_) October 5, 2021

Juventus, Lapo senza mezzi termini definisce Vlahovic come persona e come giocatore: “Un bravo ragazzo e un grande giocatore”. Quello che riporta Lapo con tanto di retweet sul suo Twitter, è pero un momento non certo bello per il calcio in generale. Si vede infatti il giovane attaccante durante un’intervista ricevere insulti razzisti nei suoi confronti, davanti alla giornalista Vlahovic sembra quasi piangere per questi continui cori. Un brutto momento che di certo non rende giustizia al calcio italiano e in generale al mondo dello sport. Purtroppo sono cose che capitano negli stadi e le nuove generazioni, Vlahovic è un classe 2000, non vogliono più essere indifferenti davanti a queste discriminazioni. Lapo con una grande fetta di tifosi si schierano a favore del bomber, definendolo, appunto, un bravo ragazzo e un ottimo giocatore.

