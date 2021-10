Calciomercato Juventus, bomba Allan | Assalto con lo scambio

Calciomercato Juventus, clamoroso ritorno di Allan in Serie A: assalto bianconero con lo scambio. Annuncio in diretta.

Sebbene nelle ultime settimane il centrocampo della Juventus abbia offerto delle risposte piuttosto confortanti, la mediana bianconera continua ad apparire come l’anello debole di una rosa che necessita di ulteriori rinforzi nella zona nevralgica del campo. Oltre a Tchouameni, valutato dal Monaco non meno di 40 milioni di euro, secondo quanto riportato dal giornalista Fabio Santini, ci sarebbe un altro profilo che stuzzica e non poco i vertici dirigenziali della Vecchia Signora: stiamo parlando dell’ex centrocampista del Napoli, attualmente in forza all’Everton, per il quale, a detta del giornalista di “Libero“, potrebbe essere imbastita un’operazione complessa con i Toffees.

Calciomercato Juventus, affare Allan: Ramsey pedina sacrificabile?

Possibilità di scambio, dicevamo, ma quali pedine utilizzare? Una su tutte: Aaron Ramsey. Il gallese percepisce a Torino un ingaggio da 7 milioni di euro annui: tanti, troppi per un calciatore non più giovanissimo, e molto spesso infortunato. Il gallese, provato da Allegri nell’insolito ruolo da play davanti alla difesa nel ritiro pre campionato e in occasione della prima gara ufficiale in campionato contro l’Udinese, non convince il club, soprattutto per le sue condizioni fisiche troppo precarie. L’idea della Juve sarebbe quindi quella di inserirlo come parziale contropartita per arrivare ad Allan: ipotesi suggestiva, molto articolata, ma non impossibile da realizzare, nel caso in cui si dovessero palesare gli incastri giusti.