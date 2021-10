Calciomercato Juventus, Allegri lo vuole | Firma a una condizione

Calciomercato Juventus, Allegri lo vuole. E c’è la possibilità che arrivi il rinnovo di contratto. Si firma però solamente a una condizione

Probabilmente gli allenatori che si sono alternati negli ultimi anni sulla panchina della Juventus, vedono cose che noi non riusciamo a vedere. Anzi, il probabilmente ce lo leviamo proprio, perché è sicuramente così. Altrimenti non si spiega come Federico Bernardeschi, che quando scende in campo non riesce sicuramente a esprimersi al massimo diverse volte, riesca sempre a trovare spazio. Ma qualcosa ci sarà senza dubbio. E anche Massimiliano Allegri lo vede. Tant’è che avrebbe deciso di tenerlo anche nelle prossime stagioni.

Il Corriere della Sera, inoltre, sottolinea come nelle prossime settimane l’ex Fiorentina potrebbe essere convocato in sede per andare a discutere di un possibile rinnovo di contratto. Il suo attuale accordo scade alla fine di questa stagione. E la Juventus, comunque, di perderlo a parametro zero, non ne ha assolutamente voglia.

