Calciomercato Juventus, il piano per Vlahovic | Cash e scambio

Calciomercato Juventus, dopo l’annuncio di ieri da parte di Commisso, è partita la caccia al Vlahovic. Ecco come ci può arrivare Cherubini

L’annuncio di ieri da parte di Commisso, che ha confermato che alla fine della stagione Vlahovic lascerà la Fiorentina, ha sicuramente messo fermento alla Juventus, che sta cercando di capire come poter arrivare all’attaccante. Sì, Dusan è uno dei grandi obiettivi bianconeri per la prossima stagione, un classe 2000 che segna, che può crescere, e che ha tutte le carte in regola per riuscire a diventare un crack a livello internazionale.

Per tutti questi motivi la cifra da mettere sul piatto sarà importante. Il cartellino di Vlahovic vale dai 60 agli 80 milioni di euro. Meno di questo, Commisso, non è proprio disposto ad accettare. Lo ha detto chiaramente al calciatore.

