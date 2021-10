Calciomercato Juventus, l’Inter pronta a soffiare il bomber

Ancora voci di calciomercato in casa Juventus in questo momento di sosta per il campionato italiano. Questa volta riguardano un giovane attaccante.

La Juventus ha sostituito il partente Ronaldo con due giovani già pronti per grandi palcoscenici come Kean e Kaio Jorge. Tuttavia c’è l’intenzione di trovare un altro rinforzo in avanti e non è un caso che in questi giorni si sta parlando tanto della possibile corte dei bianconeri per il bomber della Fiorentina Vlahovic, che non rinnoverà con i viola. Ma nei mesi scorsi è stato spesso accostato alla Juve anche Gianluca Scamacca, in rampa di lancio nel Sassuolo anche se finora forse ha trovato meno spazio di quanto si potesse pensare.

