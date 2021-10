Calciomercato Juventus, il giovane può andarsene | Parla il presidente

Calciomercato Juventus, il presidente intervistato in radio ha parlato del futuro del giovane attaccante e del suo possibile addio.

Calciomercato Juventus, negli scorsi giorni vi avevamo già parlato del forte interesse dei bianconeri nei confronti del giovane Lucca, attaccante italiano del Pisa. E proprio il presidente del Lucca, intervistato da ‘Radio Sportiva’ ha parlato del futuro del bomber. Giuseppe Corrado presidente della squadra toscana ha parlato di un futuro probabilmente altrove per il giovane.

Come sappiamo il giovane è corteggiato da diverse big del calcio italiano: Juventus in pole seguita anche da Inter e Fiorentina. Così il presidente del Pisa ha voluto rispondere proprio alle domande sul futuro del suo giocatore: “Ogni giorno ascoltiamo chiamate e messaggi, nostra disponibilità è grandissima. Ragazzo serio, normale sia ambito ma deve ancora crescere e completarsi”.

Il presidente Corrado ha poi concluso con un importante precisazione: “Giocatore che, dunque, prima o poi dovremo considerare d’interesse di altri club”. Il futuro di Lucca dunque potrebbe essere altrove e come sappiamo la Juventus e la squadra in pole per l’acquisto. Si era parlato addirittura di una possibile maxi operazione con Lucca comprato dai bianconeri per poi essere inserito nella trattativa per Vlahovic della Fiorentina, staremo a vedere quello che succederà, ma certamente Lucca sarà un prospetto del calcio italiano del presente.