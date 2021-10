Calciomercato Juventus, assist dal Milan: “Possono andare via”

Calciomercato Juventus, le parole del presidente del Milan non sono passate inosservate, ed alimentano dubbi ed incertezze.

Sebbene il Milan di Stefano Pioli anche in questa stagione si stia confermando su livelli molto alti in campionato, avendo messo a referto un solo pareggio proprio contro la Juventus, il clima in casa rossonera è parzialmente turbato dalle questioni rinnovo che, come l’anno scorso, rappresentano una vera e propria gatta da pelare per Maldini e Gazidis. Pedine importanti quali Kjaer, Romagnoli e Kessié, ad esempio, non hanno ancora firmato il prolungamento del proprio contratto, e ciò sta dando adito a rumours ed indiscrezioni: l’ivoriano e il centrale ex Roma sarebbero entrati nel mirino della Juve, da sempre molto attenta a piazzare questo tipo di trattative.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, il piano per Vlahovic | Cash e scambio

Calciomercato Juventus, grana rinnovi | L’annuncio di Scaroni

Ai microfoni di Radio 24, il presidente del Milan Scaroni ha affrontato anche quest’argomento, facendo intendere la posizione per certi aspetti intransigente, che il club rossonero assumerà anche quest’anno: “Questo tipo di scelte è fatto innanzitutto da Gazidis e Maldini: sono propenso ad un rapporto diretto della società con professionisti. Se questi hanno richieste che non possiamo sopportare, allora si prenderanno altre decisioni e gli auguro buona fortuna: sono favorevole a sostituire un calciatore prontamente e in anticipo, come avvenuto con Maignan, che si sta dimostrando un vero e proprio leader dello spogliatoio.”