Calciomercato Juventus, Pogba è a Torino | I social si infiammano

Calciomercato Juventus, Pogba è a Torino e i social non rimangono indifferenti al pupillo dei tifosi bianconeri.

Calciomercato Juventus, Pogba infiamma i social con una storia Instagram direttamente a Torino. Sì, i tifosi non sono rimasti indifferenti a questo post del campione francese, centrocampista e stella della nazionale che lascia i tifosi in estati. Ma il polpo è in realtà in Italia solo per disputare le fase finali della Nations League. Nel video si vede anche il compagno di squadra Griezmann. Naturale che per i tifosi è sempre un colpo al cuore vedere il proprio beniamino che con il sorriso beffardo scrive “Torino”. Il suo grande ritorno è ogni anno sempre più vicino ma poi non arriva mai. I tifosi ancora ci sperano e l’addio al Manchester United a fine stagione sembra molto probabile ma su di lui ci sarebbe molto forte anche il Real Madrid di Florentino Perez. La Juventus dovrà trovare un nuovo centrocampista che possa entrare nelle idee tattiche di mister Allegri. Non è scontato che a gennaio si possano fare mosse in entrata, ma prima di tutto bisognerà cedere. C’è sempre la possibilità di salutare McKennie, l’americano è cercato in Premier League e l’addio a fine stagione è tutt’altro che incerto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il giovane può andarsene | Parla il presidente

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rinnovo fino al 2027 | Cifre e dettagli