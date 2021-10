Calciomercato Juventus, pazza idea dalla Roma | Rinnovo in stand by: 40 milioni!

Calciomercato Juventus, si fiuta il colpo dalla Roma: il rinnovo non arriva, ma servono 40 milioni di euro per portarlo a Torino.

Perfezionato il rinnovo di Lorenzo Pellegrini, che ha prolungato il suo contratto con i giallorossi fino al 2026, Tiago Pinto è al lavoro per provare a concludere i discorsi legati ad altri tipi di situazione. Tra questi, due scenari in particolare: ci stiamo riferendo a Bryan Cristante e a Jordan Veretout. Ma se per il primo i dialoghi sono avviati da tempi, i discorsi per procrastinare la scadenza del contratto del francese non sono ancora entrati nel vivo, fermo restando che l’ex Fiorentina è legato ai colori giallorossi da un contratto fino al 2024.

Calciomercato Roma, la Juventus pensa a Veretout: servono 40 milioni

Secondo quanto riferito da calciomercatoweb.it, anche la Juve starebbe monitorando con attenzione l’evolversi della situazione Veretout, che al momento è ancora sotto controllo. Il francese è un punto di riferimento della Roma, che non a caso chiede almeno 40 milioni di euro per lasciarlo partire: tuttavia, non è neanche detto che i capitolini decidano di cedere il proprio mediano qualora effettivamente dovesse arrivare questo tipo di offerta, tanta è la stima che in lui ripone lo Special One. Tuttavia, un nodo cruciale è sicuramente rappresentato dalla situazione rinnovo, che potrebbe orientare in un senso, o nell’altro, ogni possibile richiesta.