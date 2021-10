Juventus, lo scherzetto dell’ex: l’arrivo del difensore sempre più difficile

Juventus, l’irruzione a sorpresa del grande ex complica la situazione: l’approdo del difensore in bianconero molto più difficile.

La Juventus sta ragionando sulla possibilità di ritornare nuovamente sul mercato, la prossima estate, per puntellare il reparto difensivo: la cessione di Demiral non è stata adeguatamente sostituita, eccezion fatta per il ritorno di Daniele Rugani, ragion per cui la dirigenza bianconera sta provando a sondare il terreno in vista di un rinforzo low cost, ma dalla sicura affidabilità. Oltre a Romagnoli, per il quale il Milan sembra pronto a fare all-in, provando a rilanciare sull’offerta per il rinnovo, un altro profilo accostato alla Vecchia Signora è quello di Antonio Rudiger, legato al Chelsea da un contratto fino al 2023.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, obiettivo in Serie A | Concorrenza Atletico

Calciomercato Juventus, anche il Tottenham segue Rudiger: pronto lo scippo?

Rudiger non ha ancora deciso se rinnovare o meno il suo contratto con i Blues, e questo sta attirando le avances di molti club europei. Oltre alla Juve, anche il Real Madrid e soprattutto il Bayern Monaco avrebbero mosso passi concreti sotto questo punto di vista. Tuttavia, stando alle indiscrezioni riferite dal Daily Express, a questa già ben nutrita lista di contender, se ne potrebbe aggiungere un’altra: anche il Tottenham, infatti, avrebbe avviato i primi sondaggi esplorativi, per tastare il terreno in vista di un possibile assalto nei prossimi mesi.