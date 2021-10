Andrea Agnelli non è contento dopo l’addio di Fabio Paratici. A rischiare questa volta è Federico Cherubini. Su di lui incombe la figura di Tare.

Va detto che Agnelli ha da poco rivoluzionato l’assetto dirigenziale dell’area sport della JuventuS. Calciomercato.com ricorda che con l’addio di Paratici è scattata la promozione a ds di Federico Cherubini e il lavoro dei suoi collaboratori, Manna e Tognozzi​. Tuttavia, nonostante la grande considerazione per loro, il gradimento per Tare è reale. Ha radici lontane e non si è sopito spinto anche dai suoi consiglieri più stretti. L’ex bomber divenuto ds ha dimostrato in questi anni alla Lazio di saper generare valore, comprando a poco e rivendendo a cifre importanti. Questo anche grazie ad un’ampia conoscenza del panorama internazionale in cui è già ben radicato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: novità nella formula | I dettagli

Tare vero obiettivo di Agnelli

Tare è alla Lazio ormai dal lontano 2009 e più volte negli ultimi anni è stato vicino a lasciare il club biancoceleste. Il suo attuale contratto scadrà il 30 giugno 2023, e a poco più di un 1 anno e mezzo dalla naturale fine dell’accordo l’interesse della Juve non può che far traballare. La storia insegna che Lotito difficilmente lascia partire i suoi “gioielli” e per Ighli, così come i suoi giocatori, sicuramente non farà un’eccezione.