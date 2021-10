Vlahovic, il piano della Juventus per prenderlo a gennaio

Vlahovic non rinnoverà il contratto con la Fiorentina. La Juventus ha un piano diabolico per portarlo a vestire la maglia bianconera della Vecchia Signora.

«Ho provato personalmente a trovare una soluzione con Vlahovic per poter rendere felice lui e il club. Ma, con mio grande dispiacere, ogni nostro tentativo e ogni nostro sforzo non sono stati premiati». Le parole di ieri di Rocco Commisso hanno aperto una voragine nel calciomercato e puntato i riflettori sulla Juventus. Dopo Baggio, Bernaredeschi, Cuadrado e Chiesa, adesso la Vecchia Signora sogna anche il colpaccio con l’attaccante serbo. E’ una storia che i viola non vorrebbero mai vivere di nuovo. Cosa che per adesso fa loro alzare il prezzo a 90 milioni.

