Calciomercato Juventus, inserimento dell’Inter sul possibile colpo a zero

Calciomercato Juventus, ci potrebbe essere l’inserimento dell’Inter sul possibile colpo a zero. Lo porta Raiola che ne cura gli interessi

Sull’esterno che il prossimo anno si svincolerà, e che non ha nessuna intenzione di rinnovare, c’era già mezza Serie A. A queste si sarebbe aggiunta anche l’Inter, che guarda con interesse il profilo seguito da Juventus, Milan e Roma e che da un mese a questa parte si è messo nelle mani di Mino Raiola, che ne cura gli interessi.

Noussair Mazraoui, esterno marocchino dell’Ajax, che ha iniziato alla grande questa stagione con quattro gol e tre assist nelle prime uscite, ha manifestato l’intenzione al suo attuale club di voler andare via a parametro zero alla fine del campionato. Una scelta probabilmente dettata anche dal procuratore, che sa che in questo modo, al nuovo club, può sicuramente chiedere qualcosa in più per l’ingaggio del calciatore.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, il retroscena su Vlahovic | “La società ha detto no”

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, addio a zero | Si cerca già l’alternativa

Calciomercato Juventus, anche l’Inter su Mazraoui

E sull’esterno, in queste ore, sembra essere forte anche l’interesse dell’Inter, che si potrebbe inserire in questa trattativa, visto che sugli esterni, Inzaghi, l’anno prossimo potrebbe avere dei problemi. Infatti, D’Ambrosio, così come Darmian, potrebbero anche andare via per fare spazio a un calciatore più giovane.

La Juve quindi, dovrà dare un’accelerata alla possibile operazione se vuole chiudere in maniera positiva. La sensazione però è un’altra, e cioè che ci sia una squadra interessata seriamente al calciatore. E quella è la Roma, che ha bisogno di un esterno e che non può solamente puntare su Karsdorp come sta succedendo in questo momento. Certo, un colpo a parametro zero non dispiacerebbe a nessuno…