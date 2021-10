Calciomercato Juventus, spunta il colpo a parametro zero per la difesa: il club sarebbe disposto anche alla rescissione del contratto

Spunta una nuova pista, un possibile colpo a parametro zero. Una news lanciata dalla Spagna che vedrebbe la Juventus, insieme al Milan, impegnate a capire come poter arrivare al difensore che alla fine della stagione potrebbe andare via a parametro zero. Il Barcellona infatti, secondo quanto riportato da Diario gol, oltre ad avere abbassato ulteriormente le pretese per il proprio tesserato, avrebbe in testa l’idea di regalargli la lista.

Umtiti non rientra nei piani di Koeman. E il difensore non ha nessuna intenzione di perdere nemmeno un centesimo del suo contratto milionario con i blaugrana, ecco perché nel corso dell’estate appena andata in archivio, ha deciso di rifiutare qualsiasi offerta. Adesso però le cose sono cambiate, e questo suo muro contro muro, potrebbe anche portare a una risoluzione del contratto.

