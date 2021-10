Calciomercato Juventus, è in cima alla lista di Cherubini | Arriva in inverno

Calciomercato Juventus, è in cima alla lista del direttore sportivo Cherubini. Il centrocampista è un obiettivo per gennaio.

Calciomercato Juventus, è in cima alla lista di Cherubini. Il giovane centrocampista è il primo della lista dei possibili nuovi giocatori bianconeri. Aurelien Tchouameni piace molto alla dirigenza della Vecchia Signora che proverà a chiuderlo già nel mercato invernale. Un vero e proprio obiettivo del direttore sportivo Cherubini che vorrebbe regalare al mister Allegri un interprete di qualità per il suo centrocampo.

Cherubini vuole Tchouameni | Assalto a gennaio

Per garantirsi il giocatore del Monaco, la Juventus dovrà prima gestire i potenziali esuberi in uscita. I primi nomi sulla lista dei partenti sono quelli di Aaron Ramsey e McKennie. L’americano è molto richiesto in Premer League e la Juventus avrebbe già acconsentito alla cessione ma non a meno di una cifra intorno ai 30 milioni. Per Ramsey il discorso è sempre legato al contratto, eccessivo per diversi club.