Calciomercato Juventus, su Vlahovic si posano gli occhi di altre big

Ormai sono giorni che si inseguono i rumors sul calciomercato della Juventus che vorrebbe i bianconeri interessati alla stella viola Vlahovic.

Dopo l’addio di Cristiano Ronaldo i tifosi sognano un colpo a cinque stelle per rinforzare l’attacco, l’arrivo di un giocatore determinante dopo gli innesti dei giovani Kean e Kaio Jorge. Anche Dusan Vlahovic è giovane, ma in serie A ha dimostrato e sta dimostrando di avere una marcia in più. La notizia del mancato rinnovo con la Fiorentina alimenta le sirene di mercato. Non solo per la Juventus però ma anche per le altre squadre che ingaggiandolo si garantirebbero un grande centravanti per almeno un decennio.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, rivoluzione in mediana: 90 milioni da reinvestire

LEGGI ANCHE —>Juventus, il sorteggio di Champions League: chi sono gli avversari dei bianconeri