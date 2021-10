Ramsey, quanto mi costi. Il gallese è sempre infortunato

L’esperienza di Ramsey alla Juventus è da considerarsi fallimentare. Il calciatore non ha giocato praticamente mai e costa 8 milioni annui.

Aaron Ramsey durante l’Europeo lo aveva detto: «In Galles rinasco». Rinasce e guarisce, visto che dopo aver saltato Chelsea e derby con la Juventus per un affaticamento muscolare è andato regolarmente in nazionale. Sul sito della federazione gallese c’è una bella foto del centrocampista in allenamento, sorridente e pimpante. Da lontano la Vecchia Signora inizia ad interrogarsi su come sia possibile che l’aria di Torino lo faccia infortunare di continuo. Intanto la Gazzetta dello Sport questa mattina fa i conti in tasca a club e calciatore.

Ramsey 19mila euro a minuto