Calciomercato Juventus, ritorno a sorpresa | Nuovo derby d’Italia in vista

Calciomercato Juventus, si potrebbe profilare un altro derby d’Italia: si sta ragionando su un clamoroso ritorno a sorpresa.

Il mercato, si sa, è fatto di occasioni, di situazioni molto poco preventivabili alla vigilia, e che puntualmente si verificano una volta posti i tasselli del mosaico giusti. Molti sono i calciatori “scontenti”, che o per un motivo, o per un altro, potrebbe fare le valigie già a gennaio, dando vita ad interessanti trattative. In un mercato, come quello relativo alla sessione invernale, che si preannuncia, salvo clamorosi colpi di scena, avaro di grandi investimenti, il termine low cost rimbalzerà in maniera spasmodica, guidando molte delle negoziazioni che anche i top club italiani andranno a fare.

Rientra in questo “range” di affari la situazione legata a Timothy Castagne, con il terzino classe ’95, ora in forza al Leicester, che, a causa dello scarso minutaggio, potrebbe prendere in considerazione l’idea di cambiare aria, e ritornare in quel campionato, dove, con la maglia dell’Atalanta, ha contribuito a mettersi in luce.