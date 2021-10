Calciomercato Juventus, rivelazione in diretta: “Dybala all’Inter”

Calciomercato Juventus, la rivelazione sul Paulo Dybala, che non ha ancora firmato il rinnovo del suo contratto.

A movimentare queste prime fredde ore autunnali ci sta pensando la situazione legata al rinnovo di Paulo Dybala. La trattativa procede spedita e, sebbene non sia ancora arrivato nessun tipo di annuncio ufficiale, la fumata bianca è attesa a breve, e già nel corso dei prossimi giorni le parti potranno suggellare quella che a tutti gli effetti sembra essere un’intesa già scritta. La trattativa per il prolungamento del contratto della Joya, però, è stato tutto tranne che semplice e, complice l’approdo in bianconero di Cristiano Ronaldo, l’ex Palermo è stato a più riprese sul punto di cambiare aria.

Calciomercato Juventus, Dybala-Inter: la rivelazione di Marotta

Alcuni anni fa, ad esempio, si vociferava di un possibile scambio tutto argentino con l’Inter, per arrivare a Mauro Icardi. Ipotesi non smentita, ed anzi, confermata, dall’attuale ad dell’Inter Beppe Marotta, intervenuto corso del Festival dello Sport, manifestazione tenutasi in quel di Trento: “Dybala sarebbe potuto venire all’Inter: quando si ventilava la possibilità di uno scambio con Icardi, effettivamente c’è stata questa possibilità. Ancora oggi non ha firmato con la Juve, ma sicuramente lo farà.”