Calciomercato Juventus, addio a gennaio | C’è già il sostituto

Calciomercato Juventus, diventa sempre più probabile l’addio a gennaio del calciatore. Ed è già pronto il sostituto. Ecco le novità

Le dichiarazioni di Ramsey hanno sicuramente fatto effetto. Il centrocampista gallese, nuovamente, ha attaccato la società bianconera: il nocciolo del discorso è sempre il solito, la gestione, sia fisica che mentale, che i torinesi stanno avendo nei suoi confronti. E allora un addio a gennaio è sempre più probabile. E, secondo Filippo Cornacchia, giornalista di TuttoSport, Cherubini, qualora il centrocampista decidesse di salutare, non si metterebbe certo di traverso. Anzi, verrebbe agevolato.

“Le dichiarazioni di Ramsey non serve commentarle, esprimono un disagio del calciatore” ha detto Corrnacchia che, inoltre, ha spiegato quale sarà il colpo del prossimo mercato bianconero. Senza nemmeno troppi giri di parole.

Calciomercato Juventus, ecco il prossimo acquisto

Cornacchia, intervenuto alla Tv di calciomercato.it, ha svelato: “Se va via, la Juventus prenderà Tchouameni, lo diciamo da tempo, tra gennaio e giugno. Se va via, ci provano ma non è facile che ci riesca a gennaio, più facile a giugno. Tchouameni è la prima scelta, profilo ideale della nuova politica. L’alternativa è Witsel, che ha contratto in scadenza con il Borussia Dortmund, che potrebbe arrivare gratis o quasi. Ad ogni acquisto, comunque, serve un’uscita”.

Svelati, insomma, quali sono gli obiettivi bianconeri. Con la cessione del gallese che diventa oltretutto sempre più probabile. Allegri ci ha anche provato a metterlo al centro del proprio progetto, ma non c’è riuscito nemmeno lui a far cambiare marcia al calciatore. Che rimane un mistero assoluto.