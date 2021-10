Calciomercato Juventus, c’è l’apertura del calciatore | Svolta improvvisa

Calciomercato Juventus, c’è l’apertura del calciatore: una svolta improvvisa che potrebbe agevolare le operazioni future bianconere

Una svolta improvvisa, un’apertura totale a una possibile cessione che fino al momento non c’era mai stata. Ha parlato dal ritiro della sua nazionale Kulusevski, rispondendo ad alcune domande in una chat con i lettori di Sportbladet. E non sono mancati gli spunti interessanti, visto che l’esterno, che la Juve ha preso dall’Atalanta e che con la maglia bianconera non ha mai reso come ci si aspettava, ha parlato anche di mercato.

“Tottenham e Atalanta sono interessate, resterai in bianconero?” ha chiesto un utente, e l’attuale bianconero ha spiegato: “​Quando giochi a calcio, ci sono sempre delle voci. È positivo che ci siano squadre interessate, ma non ci sto pensando. Mi concentro solo sulla prossima partita, altrimenti non mi diverto”.

