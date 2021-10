Calciomercato Juventus, scambio con la Roma | Blitz per Villar

Calciomercato Juventus, idea scambio con la Roma: colpo Villar per rinforzare il centrocampo a disposizione di Max Allegri.

In una sessione di calciomercato, come quella invernale, che si prospetta piuttosto deficitaria a livello finanziario, per i vari club sarà importante non solo cedere quegli esuberi che pesano come zavorre per le rose dei rispettivi allenatori, ma anche provare a completare quei reparti che palesano maggiori lacune con colpi mirati, possibilmente low cost. In questa duplice ottica che si potrebbero porre le basi per un interessante scambio a gennaio tra la Juventus e la Roma, con De Sciglio e Villar come attori protagonisti.

Calciomercato Juventus, scambio Villar-De Sciglio: affare con la Roma

Secondo quanto riferito da calciomercatonews.com, alla luce delle esigenze tecnico tattiche di Allegri e Mourinho, la Roma e la Juve potrebbero entrare nell’ordine di idee di intavolare quello che sarebbe uno scambio a dir poco clamoroso: Villar a Torino, con De Sciglio nella Capitale. Per il murciano le voci relative ad un suo possibile addio si erano rincorse già in estate, ma alla fine l’Atletico Madrid non ha affondato il colpo, preferendo temporeggiare: d’altro canto, sebbene Allegri rimponga assoluta fiducia in De Sciglio, qualora si dovesse presentare l’occasione giusta, certamente Cherubini la prenderebbe in considerazione, a maggior ragione per rinforzare un reparto che ha denotato non poche lacune strutturali.