Calciomercato Juventus, visita a sorpresa alla Continassa

Il calciomercato della Juventus lo ha visto a lungo accostato ai bianconeri durante il corso dell’estate, ma alla fine l’affare è andato in fumo.

Stiamo parlando di Miralem Pjanic, il cui ritorno pareva essere molto vicino a Torino visto che era sulla lista dei partenti del Barcellona. Il trasferimento però non si è concluso e alla fine il calciatore ha accettato la corte del Besiktas. A Istanbul proverà a tornare al top e chissà che un giorno non si possa davvero concretizzare il suo ritorno in Italia.

