Calciomercato Juventus, “rinnovo a vita” | Spunta la data della firma

Calciomercato Juventus, il prolungamento è sempre più vicino: ecco la data della firma che suggellerà l’accordo.

Archiviata una sessione di calciomercato terminata senza grandi sussulti, la priorità in casa Juventus è quella di sbrogliare alcune matasse relative a dei rinnovi contrattuali imprescindibili per la squadra che ha intenzione di plasmare Max Allegri. E così, dopo aver posto basi importanti per il prolungamento di Paulo Dybala, atteso in queste settimane, Cherubini in questi giorni sta cercando di accelerare i tempi anche per un altro, ovvero quello di Juan Cuadrado, con il contratto del colombiano che attualmente scade nel 2022.

Calciomercato Juventus, rinnovo Cuadrado: firma sempre più vicina

Stando a quanto riferito dall’edizione de “Il Corriere dello Sport”, Juan Cuadrado sarebbe in procinto di “legarsi a vita” ai colori bianconeri, firmando con la Juve un contratto fino al 2023, procrastinando di un anno dunque la scadenza attuale. Ormai le basi sono state gettate, e c’è ottimismo sulla buona riuscita dell’affare, che dovrebbe chiudersi, salvo clamorosi colpi di scena, entro la fine di questo mese. Cuadrado 2023, lo slogan è ormai pronto: sarà solo questione di tempo.