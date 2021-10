Calciomercato Juventus, non solo Pogba | Doppio colpo low cost

Calciomercato Juventus, non solo Pogba: il doppio colpo low cost è assolutamente da capogiro. Occhi aperti Cherubini.

Le parole di Paul Pogba rilasciate a margine della gara contro il Belgio sono risuonate nel freddo di Torino in maniera deflagrante. Tuttavia, le probabilità che la Juve concretizzi l’assalto al francese sono piuttosto risicate. Il fatto che il “Polpo” piaccia, e non poco, al club bianconero, chiaramente non presuppone un assalto della “Vecchia Signora” a stretto giro di posta, anche perché l’investimento economico sarebbe di quelli importanti. Tuttavia, dall’Inghilterra, e più nello specifico dal Manchester United, potrebbero derivare alcune occasioni piuttosto invitanti.

Calciomercato Juventus, epurazione United | Occasioni Van De Beek e Cavani

Secondo quanto riferito dal “The Sun”, oltre al nodo Pogba, che comunque non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro, in casa United ci sono altre gatte da pelare: resta da capire, infatti, quale possa essere il futuro di Cavani e di Van De Beek. L’uruguayano, infatti, sembra non rientrare in pianta stabile nel progetto dei Diavoli Rossi, a maggior ragione dopo il ritorno di Cr7; lo stesso discorso, ma per motivazioni diverse, lo si può fare per l’olandese ex Ajax, che non ha mai ingranato la marcia, mai in grado di confermarsi su quei livelli che ne giustificarono l’acquisto qualche anno fa. La Juve guarda con molta attenzione l’evolversi della situazione.