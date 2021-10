Juventus, lavoro a parte per Morata | Lo spagnolo resta in forte dubbio

Nella Juventus che oggi ha affrontato l’Alessandria in amichevole in attacco non si è visto Alvaro Morata, ancora alle prese con un infortunio.

Nelle ultime settimane l’attacco bianconero è stato falcidiato dalle assenze. Prima l’infortunio di Kaio Jorge, quindi quelli di Dybala e Morata che ha privato Allegri di soluzioni importanti per la fase offensiva. La Juventus anche senza di loro è riuscita ad ottenere dei successi preziosi, ma è scontato dire che c’è bisogno della loro presenza e dei loro gol per proseguire a marciare verso traguardi importanti. Se Dybala pare ormai avviato al recupero e Kaio Jorge è stato protagonista in campo, per Morata invece i dubbi sul suo utilizzo contro la Roma permangono.

