Juventus, dal test di oggi due buone notizie per Allegri

La Juventus oggi ha superato nel test amichevole disputato in mattinata l’Alessandria, squadra che milita nel torneo cadetto.

Una amichevole che è servita ai bianconeri per rimanere in forma in attesa della ripresa del campionato di serie A. Ovviamente Allegri per questa partita ha dovuto rinunciare a tutti quegli elementi che attualmente si trovano con le rispettive nazionali. Spazio dunque per chi finora ha giocato meno come De Sciglio e Rugani, ad esempio. Buona prova, con vittoria 2-1, ma sopratutto buone notizie per l’allenatore della Juventus.

