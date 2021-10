La Juventus aveva provato a strappare un attaccante ad un altro top-club europeo. La risposta del calciatore argentino però è stata negativa. Si tratta di Aguero.

Due di picche alla Vecchia Signora che aveva fiutato il colpaccio a zero. Parliamo di Sergio Aguero che non sta bene al Barcellona. Aveva scelto i blaugrana per raggiungere il suo amico Leo Messi. Da non escludere, in questo caso, neppure l’ipotesi risoluzione del contratto da 5 milioni netti a stagione con scadenza fissata a giugno 2023. E’ inseguito da mezza Europa e anche la Vecchia Signora si era messa sulle sue tracce. Cherubini voleva portarlo alla corte di Max Allegri, ma non è riuscito nel suo intento.

Aguero, no alla Juventus