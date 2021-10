Calciomercato Juventus, insidia Premier League per il colpo a zero

Giorni pieni di rumors per quanto riguarda il calciomercato della Juventus e le possibili mosse in vista del prossimo anno.

Se a gennaio non sono previsti grandi colpi in entrata, a giugno invece potrebbe esserci qualche movimento importante. La Juventus avrà senz’altro cercato di pianificare al meglio le sue operazioni, e magari cercherà di approfittare di qualche occasione che potrebbe capitare strada facendo. Si guarderà anche ai possibili colpi a parametro zero, visti i tanti giocatori di spessore che hanno il contratto in scadenza a giugno 2022. Uno di questi è Ousmane Dembelè del Barcellona.

