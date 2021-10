Calciomercato Juventus, colpo Donnarumma | L’indizio dello Stadium

Calciomercato Juventus, i tifosi “acquistato” Donnarumma: l’indizio svelato dal comportamento dei tifosi è emblematico.

Da non molto si è conclusa Italia-Belgio, gara nella quale, pur soffrendo, la compagine di Mancini si è imposta per 2-1 al termine di un match vibrante, giocato colpo su colpo. Una vittoria che comunque dà morale, e servirà agli Azzurri soprattutto per l’affare ranking, oltre che sotto motivazioni squisitamente psicologiche. C’era attesa, ad esempio, per capire quale sarebbe stato la risposta dei tifosi (ricordiamo che la finalina del terzo e quarto posto si è giocata all’Allianz Stadium di Torino) nei confronti di Gigio Donnarumma, e quale accoglienza gli avrebbero riservato, ricordando quanto successo in quel di Milano, dove il portiere era stato bersagliato di fischi a causa del noto “voltafaccia” dell’ex estremo difensore rossonero, che ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza con il Milan.

Applausi dello Stadium per Donnarumma: indizio di mercato?

In più circostanze, invece, il pubblico torinese ha riservato scroscianti applausi all’indirizzo dell’attuale portiere del Psg, con quest’ultimo omaggiato dalla torcida presente allo Stadium sia prima del fischio iniziale, che all’altezza dell’intervallo. Ricordiamo che Donnarumma è stato accostato a più riprese alla Juventus, e chissà che gli applausi dello Stadium non sortiscano lo stesso effetto che ebbero, per stessa ammissione del diretto interessato, nella decisione di Cristiano Ronaldo di sposare poi la causa bianconera.