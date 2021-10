Calciomercato Juventus, l’indizio arriva direttamente dalla società, che pubblica un post per i numeri 10 bianconeri: e c’è anche la Joya

C’è Del Piero. C’è Platini. C’è Cristiana Girelli. C’è Pogba. C’è Sivori, c’è Tevez e c’è anche Roberto Baggio. E c’è anche Paulo Dybala. Sì, l’indizio di mercato arriva direttamente dalla Juventus, che per ricordare la data di oggi, 10/10, ha pubblicato su Instagram un post per ricordare a tutti chi ha indossato la storica maglia, quella che è stata sulle spalle dei migliori. Una scelta che non è passata inosservata è stata anche quella di inserire, tra questi, la Joya. Con la sensazione che nelle prossime settimane potrebbe succedere qualcosa d’importante.

Un calciatore in scadenza non sarebbe stato messo in questa speciale vetrina se non avesse avuto la certezza di continuare a giocare per la Juventus anche nelle prossime stagioni. Un calciatore pronto a salutare, non sarebbe stato accostato ai più grandi calciatori della Juventus.

