Calciomercato Juventus, lo scambio con l’Inter | Spiazzata la concorrenza

Calciomercato Juventus, lo scambio con l’Inter è possibile. I nerazzurri tentano gli inglesi superando la concorrenza.

Calciomercato Juventus, i nerazzurri potrebbero letteralmente scavalcare la concorrenza provando il “folle” scambio in difesa. Il futuro di De Vrij è tutt’altro che sicuro e la scadenza prossima potrebbe convincere Marotta e la dirigenza nerazzurra di usare il giocatore in una vera e propria trattativa per arrivare a Rudiger, giocatore che è d’interesse anche per la Juventus. L’ipotesi è appunto uno scambio di cartellini come riporta ‘Calciomercatonews.com’.

Scambio Inter – Chelsea in difesa

L’ex Roma potrebbe tornare in Serie A ma non alla Juventus. L’Inter infatti potrebbe, letteralmente, scavalcare la concorrenza provando un colpo a sorpresa. Il tedesco sta pensando all’addio definitivo dal Chelsea e sono tante le squadre interessate, partendo dal Bayern Monaco e, appunto, dalla stessa Juventus.