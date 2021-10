Calciomercato Juventus, mezza Serie A all’assalto | Decide Allegri

Calciomercato Juventus, mezza Serie A potrebbe tentare l’assalto a gennaio. Ecco quali sono le possibili destinazioni. Ma decide Allegri

Mezza Serie A all’assalto. Pronta ad accoglierlo già a gennaio. Ma la decisione finale, ovviamente, spetterà solo e solamente a Massimiliano Allegri, che intanto, nella gara contro il Torino, gli ha dato la possibilità di esordire nella massima serie in una delle partite più sentite nella città piemontese. “Si vede che è sveglio” ha detto il tecnico a proposito di Kaio Jorge, anche se, ancora, è presto per vederlo dall’inizio. La concorrenza, lì davanti, è spietata. E ci sono, oltre gli attaccanti di ruolo, altri che potrebbero essere schierati da Allegri come riferimenti offensivi. Una cosa che il tecnico ha già fatto in Champions League con Bernardeschi.

Ecco, adesso è arrivato il momento di capire se la Juventus gli potrà trovare lo spazio necessario per farlo crescere, oppure se pensare di mandarlo in prestito per dargli la possibilità di mettersi in mostra con regolarità. Questa scelta spetterà come detto a Max.

