Calciomercato Juventus, bye bye Morata | L’ex fiuta lo “scippo”

Calciomercato Juventus, la permanenza di Morata non è affatto sicura: il grande ex pensa al super affare. Le ultime.

Sebbene l’inizio di stagione di Alvaro Morata sia stato molto positivo, la permanenza dell’attaccante spagnolo alla Juventus non è affatto scontata, anche perché i bianconeri dovrebbero versare nelle casse dell’Atletico Madrid una cifra vicina ai 35 milioni di euro. I rumours relativi ad un presunto interessamento dei bianconeri per Vlahovic, chiaramente, farebbero pensare che la volontà da parte di Madama di investire una simile cifra per lo spagnolo non sia così forte, anche se la sensazione è che tanto dipenderà dall’esito di quest’annata, dove fino a questo momento l’ex Real ha ben figurato.

Secondo quanto riferito da “Sportmediaset”, il Tottenham, qualora si dovesse alla fine concretizzare la cessione di Harry Kane, sul quale è sempre forte il pressing del Manchester City, potrebbe alla fine decidere di fiondarsi su Morata, con Paratici che ne conosce molto bene potenzialità e margini di crescita. Chiaramente se la Juve non dovesse decidere di esercitare il riscatto, a quel punto gli Spurs andrebbero a contrattare direttamente con l’Atletico, dove gli spazi di inserimento di Morata sarebbero resi difficile dall’aspra concorrenza.