Calciomercato Juventus, non si esclude il ritorno in bianconero

Sono tante le voci di calciomercato in casa Juventus in questo periodo di sosta dei campionati, guardando ovviamente già al prossimo anno.

Se c’è un reparto nel quale in futuro si prevedono delle novità questo è senz’altro il centrocampo. La dirigenza dovrà valutare il da farsi e cercare dei nuovi elementi che sappiano interpretare nel migliore dei modi il credo tattico dell’allenatore. Nella Juventus di oggi manca un giocatore che sia un “regista” puro, un uomo capace di dettare i tempi del gioco. E probabilmente in futuro si cercherà di occupare questa casella.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, rivoluzione in mediana: 90 milioni da reinvestire

LEGGI ANCHE —>Juventus, il sorteggio di Champions League: chi sono gli avversari dei bianconeri

Calciomercato Juventus, Pjanic sempre nel mirino per l’estate 2022

Come riporta in Spagna “Mundo Deportivo”, Miralem Pjanic spera ancora di vestire la maglia bianconera della Juventus, vista anche la stima che il tecnico ha di lui. Il suo trasferimento dal Barcellona alla corte di Allegri sembrava cosa fatta durante la scorsa estate, ma alla fine non s’è fatto nulla e così Pjanic a mercato chiuso è passato al Besiktas. Il sito spagnolo ipotizza che Pjanic possa però tornare alla Juventus nella prossima estate, cercando in questa stagione di ritrovare lo smalto dei giorni migliori. Del resto i bianconeri è in mezzo al campo che cercano nuove pedine e potrebbe anche esserci un ritorno di fiamma.