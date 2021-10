Calciomercato Juventus, bomba Pogba | Firma sul preocontratto!

Calciomercato Juventus, affare Pogba: possibile firma sul precontratto. L’interessante particolare che fa aumentare le speranze.

Pogba-Juve, il matrimonio d’ha da fare? Il fatto che se ne parli, potrebbe essere un indizio per capire la volontà della “Vecchia Signora” di riprovare a puntare sull’asso francese, che per sua stessa ammissione, continua a sentirsi con alcuni dei suoi ex compagni. Tuttavia, la componente “emozionale”, in alcuni casi, non può nulla, e Cherubini, qualora decidesse effettivamente di provare il tutto per tutto per imbastire una trattativa con l’entourage del Polpo, dovrà sicuramente trovare il modo di liberare spazio salariale, il che nelle ultime sessioni di calciomercato si è rivelato un aspetto piuttosto arduo da arginare.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, colpo Donnarumma | L’indizio dello Stadium

🚨💡 #Juventus think about the plan to bring #Pogba back to 🇮🇹: sell #Ramsey and one between #McKennie/#Rabiot, so as to reduce salaries and make room for #ManUTD player. Paul could also sign a pre-contract in Jan and return to ⚪⚫ in the summer. 🐓⚽ #Calciomercato #Transfers