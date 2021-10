Calciomercato Juventus, il Pogback non è un sogno | Pronto il triplo addio!

Calciomercato Juventus, il ritorno di Pogba non è utopistico: tre partenze per finanziare il grande ritorno.

L’assist fornito dal francese nel post partita di Belgio-Francia è di quelli invitanti, di quelli che soltanto Paul Pogba, e pochi altri, sa dispensare. Ma in quella circostanza non ci trovavamo sul perimetro verde: il “Polpo“, come tutti sappiamo, ha risposto ad alcune domande inerenti un suo possibile ritorno a Torino, non chiudendo affatto la porta. Chiaramente, il Pogback non è cosa da poco, ma pur risultando un’operazione difficile, a tratti titanica, non sembra configurarsi alla stregua di “mera utopia”, o di un banale sogno di inizio autunno, quanto un’affascinante ipotesi che potrebbe tramutarsi in realtà nel caso in cui le varie tessere del mosaico si incastrassero perfettamente.

Calciomercato Juventus, triplo addio per il ritorno di Pogba: i nomi da “epurare”

Secondo quanto riportato da “La Gazzetta dello Sport“, le chances per la Juve di mettere le mani su Pogba aumenterebbe nel caso in cui fossero perfezionate le cessioni di Ramsey, Rabiot e Mckennie. Il gallese ha a più riprese mandato frecciate ai bianconeri, e il suo stipendio da più di 7 milioni di euro a stagione pesa come una spada di Damocle. Diversa, invece, la questione legata all’ex Psg e al texano: al transalpino il contratto scadrà nel 2023, ragion per cui non è escluso un suo rinnovo, per poterlo rivendere a cifre più alte. Per l’ex Schalke, invece, si accetterebbero offerte a partire dai 20-22 milioni di euro, soldi che eventuali sarebbero reinvestiti per il grande colpo, l’affare che tutti i tifosi juventini si auspicano possa realizzarsi.