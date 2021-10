Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Tre possibili sostituti per Szczesny

Calciomercato Juventus, dalla Spagna fanno i tre possibili nomi dei sostituti in porta al posto del polacco.

Calciomercato Juventus, Szczesny potrebbe lasciare i bianconeri e ci sarebbero ben tre sostituti tra i pali. Dal portale ‘www.fichajes.net’ fanno i nomi del “nuovo” portiere bianconero che rimpiazzerebbe il polacco in partenza. Alcuni sono, davvero, inediti e inaspettati.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scelto l’erede in difesa | Arriva dalla Germania

Secondo il portale spagnolo sarebbe tre gli obiettivi dei bianconeri per la porta, incominciando dall’attuale portiere dei Gunners, ex squadra del polacco, che sarebbe uno dei candidati preferiti dalla dirigenza della Vecchia Signora, stiamo parlando di Bernd Leno. Ma oltre a Leno, un altro papabile sostituto potrebbe essere l’estremo difensore del Siviglia, Yassine Bounou. Il canadese starebbe infatti meditando l’addio a fine stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, bye bye Morata | L’ex fiuta lo “scippo”

Il terzo nome, invece, arriva dalla Germania e ultimamente si sta mettendo davvero in luce per prestazioni importanti. Stiamo parlando di Yann Sommer, portiere del Borussia Monchengladbach. Attualmente reputato uno dei profili più interessanti per la porta, con il suo arrivo in bianconero permetterebbe, davvero, un vero e proprio salto di qualità.