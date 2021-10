Calciomercato Juventus, Allegri e l’incastro dei centrocampisti

La società è intenzionata a potenziare il centrocampo della Juventus. Tutto partirebbe da un addio eccellente alla Serie A, quello di Fabian Ruiz.

Il portale Fichajes.net ha parlato della Juventus regalando una grande bomba di calciomercato. Ha svelato l’interesse concreto di una rivale dei bianconeri per uno dei centrocampisti maggiormente in voga del torneo di Serie A, al momento capolista in campionato. Si tratterebbe di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo, protagonista di un grande inizio di stagione con il Napoli, avrebbe scalato le preferenze della dirigenza dei ‘Red Devils’, superando anche Kessie, altro profilo seguito piuttosto da vicino. In questo caso, la difficoltà starà nel convincere gli azzurri a privarsi dell’iberico. E le richieste azzurre difficilmente scenderanno sotto i 50 milioni di euro. Da qui, poi, il via libera a dare Pogba

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, folle asta per Vlahovic | La decisione del bomber

Fabian Ruiz libera Pogba per la Juventus