Juventus, esame superato | Ora è pronto per giocare

La Juventus ieri mattina ha sostenuto un test amichevole contro l’Alessandria, battendo i grigi con il risultato di 2-1.

Poco importa però il risultato per la formazione bianconera, scesa in campo con una rosa ridotta all’osso e con tanti giovani visti i tanti indisponibili. Gran parte dell’organico è infatti ancora impegnato con le rispettive nazionali e dunque Allegri ha avuto modo di vedere all’opera in questa amichevole chi finora ha giocato di meno e chi ha appena recuperato dagli infortuni. Come ad esempio Kaio Jorge e Arthur. I due brasiliani si sono mossi bene e i fari erano puntati soprattutto sul centrocampista.

Juventus, Arthur pronto per scendere in campo

La linea mediana è quella che potrebbe vedere maggiori cambiamenti in futuro in chiave mercato. Ma la Juventus il suo rinforzo ce l’ha già in casa ed è proprio Arthur. Il suo recupero è una notizia molto importante per la squadra e per Allegri, che adesso sa di poter contare sull’ex Barcellona. Di sicuro non è ancora al top della condizione e non potrebbe essere altrimenti, ma è pronto per scendere in campo e chissà che non si possa vedere già contro la Roma.