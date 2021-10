Nella Juventus che domenica prossima affronterà la Roma si dovrebbe rivedere in attacco Pualo Dybala, recuperato dall’infortunio subito contro la Sampdoria.

Nello stesso match i bianconeri hanno però perso anche un altro attaccante, Alvaro Morata. Nel periodo dell’assenza dei due pilastri dell’attacco Allegri ha fatto di necessità virtù, puntando su un tridente “leggero” che ha dato buoni risultati. Ma è chiaro che alla Juventus serve un centravanti vero e che l’assenza dell’iberico potrebbe farsi sentire anche perché in organico non ci sono altri calciatori con le sue caratteristiche.

Juventus, Morata può tornare contro l’Inter

Prime corse e primo allenamento col pallone per #Morata che sta recuperando con l’obiettivo di essere in campo in #JuveInter. Lo spagnolo è fuori dal 26 settembre (#Tuttosport) pic.twitter.com/FRYIEZ7khJ — Giovanni Capuano (@capuanogio) October 10, 2021

Fuori dallo scorso 26 settembre, Morata anche ieri ha svolto un lavoro personalizzato con l’auspicio di tornare al più presto a disposizione. Come si legge su Tuttosport, si ipotizza che il centravanti spagnolo possa tornare in tempo per il big match Juventus-Inter di domenica 24 ottobre. Sarebbe senz’altro un recupero molto importante per Allegri, che ha bisogno di tutte le frecce del suo arco per continuare a vincere e risalire la classifica