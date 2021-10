Juventus, si riparte martedì: quando tornano i nazionali

La Juventus tornerà ad allenarsi solamente martedì prossimo per preparare il match di domenica prossima in serie A contro la Roma di Mourinho.

Una partita molto importante quella all’orizzonte per la squadra di Allegri, chiamata a vincere per risalire la china e avvicinarsi alle posizioni che contano. La sosta per gli impegni delle nazionali ha privato il tecnico di gran parte della rosa in questi giorni. La speranza è che non ci sia troppa stanchezza nelle gambe dei giocatori della Juventus al rientro e che possano essere tutti a disposizioni per il confronto del prossimo weekend contro i giallorossi.

