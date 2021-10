Calciomercato Juventus, scambio in Premier League | Ex Napoli nel mirino

Calciomercato Juventus, si punta allo scambio per riuscire a prendere il calciatore. La richiesta sarebbe arrivata direttamente da Allegri

Si punta allo scambio per arrivare a un centrocampista che sarebbe stato richiesto esplicitamente da Massimiliano Allegri. E sul piatto, la Juventus potrebbe mettere il cartellino di Ramsey, che praticamente, dopo l’ultima uscita appena tornato in Galles, ha chiuso in anticipo la sua esperienza in bianconero, visto che non perde mai l’occasione di criticare. Allegri ormai ha dato il via libera per una cessione e Cherubini, secondo quanto riportato da Sport Witness, lo potrebbe inserire in una trattativa che potrebbe riportare un ex Napoli in Serie A: Allan.

Il calciatore dell’Everton, che era stato preso da Ancelotti, avrebbe già dato il via libera all’operazione. L’addio del tecnico italiano, che ha deciso di tornare al Real Madrid, avrebbe messo un po’ di malumore ad Allan che in ogni caso, in campo, continua a comportarsi da professionista, risultando in questa prima parte di stagione, uno dei migliori con la maglia delle Toffees.

