Ramsey cambia di nuovo idea | Juventus, cosa c’è dietro

Aaron Ramsey ha cambiato nuovamente idea. La Juventus, che gli corrisponde 7.5 milioni annui, adesso è prigioniera della sua volontà.

In estate aveva scelto di rimanere a Torino per provare a convincere Allegri, ora sta iniziando a valutare anche un ritorno in Premier League. C’erano stati dei sondaggi da parte di Crystal Palace ed Everton. Ma attenzione al nuovo Newcastle degli arabi che ha tutta l’intenzione di rinforzare la squadra con dei nomi altisonanti e potrebbe puntare sul gallese. Cherubini vuole liberarsi dell’ingaggio di Ramsey, che è di circa 7 milioni di euro netti, a un anno e mezzo dalla fine del contratto. Con la sua eventuale partenza si aprirebbe la possibilità di un colpo a centrocampo già nel mercato invernale. Ecco perché da questa missione potrebbero dipendere le sorti della Vecchia Signora in questa stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scelto l’erede in difesa | Arriva dalla Germania

Ramsey, addio a gennaio