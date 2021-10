Calciomercato Juventus, dalla Spagna | Svelato il futuro del mediano

Calciomercato Juventus, dalla Spagna annunciano la nuova squadra del centrocampista che a questo punto farebbe davvero sul serio per lui.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna, esattamente da ‘Mundo Deportivo’ arriva la bomba sul futuro di Kessie giocatore in uscita dal Milan che diventa uno degli obiettivi primari del Barcellona. Stando infatti ai media spagnoli il giocatore sarebbe cercato e molto vicino alle sponde blaugrana. Kessie era rientrato pure in orbita Juventus che però, a questo punto, potrebbe tirarsi fuori dalla corsa al mediano.

Kessie al Barcellona

Kessie potrebbe dunque diventare il nuovo colpo in mediana per Koeman che con il suo Barcellona, in questo momento storico post Messi, non se la sta passando proprio bene. Anzi, bene, sarebbe un eufemismo. Dopo l’addio della Pulce i blaugrana vogliono ricostruire laddove è possibile e la rivoluzione potrebbe già iniziare nel mercato invernale con l’acquisto del centrocampista del Milan.