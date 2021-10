Calciomercato Juventus, addio già a gennaio | L’esterno ai saluti

Calciomercato Juventus, addio previsto già nel mercato di gennaio. La notizia inaspettata potrebbe diventare realtà concreta.

Calciomercato Juventus, Kulusevski potrebbe già lasciare i bianconeri nel mercato invernale. Lo rivela ‘Calciomercato.com’ che parla del giovane esterno in partenza già nel mercato di gennaio. Una notizia sicuramente inaspettata che, a questo punto, potrebbe stravolgere completamente i piani di Allegri e della rosa bianconera. Kulusevski arrivato come futuro esterno e probabile, addirittura, erede di Dybala non ha saputo brillare come sperato, ora la sua situazione diventa un’incognita e per il mister non è nemmeno più indispensabile.

Kulusevski sul mercato | Addio a gennaio

L’esterno classe 2000 potrebbe già salutare dopo solo 1 anno e 6 mesi. Proprio così. Preso come un possibile futuro crack adesso lo svedese non è più indispensabile nella rosa dei bianconeri che a questo punto riflettono sul futuro del ragazzo. Potrebbe infatti rientrare d’interesse nell’operazione Vlahovic. Negli scorsi giorni avevamo già parlato di questa eventualità, con lo svedese che verrebbe utilizzato come contropartita per fare abbassare il prezzo del cartellino del bomber viola.