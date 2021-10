Calciomercato Juventus, futuro in bilico | Decide a gennaio

Calciomercato Juventus, il futuro del calciatore resta in bilico. Al momento nessuna offerta è arrivata. Lo stesso deciderà a gennaio

La nuova proprietà del Newcastle ha già fatto capire che nei prossimi anni, il club bianconero della Premier League, sarà uno dei più forti economicamente. E la sensazione è che possa diventare in breve tempo uno dei top club europei. L’enorme disponibilità degli sceicchi permette ai tifosi di sognare in grande. E i nomi che circolano sono importanti: da Icardi e Ramsey, per esempio, i primi che sono stai fatti.

Sul centrocampista bianconero l’interesse sembrava concreto. Tanto che si parlava, anche questa mattina, di un possibile – anzi probabile – ritorno a gennaio in Premier League del gallese che, alla Juve, non ha mai fatto il proprio dovere. Ma secondo il giornali di Sky, Fabrizio Romano, le cose in questo momento sono diverse.

Calciomercato Juventus, Ramsey decide a gennaio il futuro

“Non ci sono stati approcci da parte del nuovo consiglio di Newcastle per Aaron Ramsey” ha twittato Romano, sottolineando come lo stesso calciatore deciderà il suo futuro solamente tra “dicembre e gennaio”. Da parte dei bianconeri – quelli della Serie A – c’è tutta l’intenzione di cedere un calciatore che prende uno stipendio enorme e che per quello fatto vedere in campo, in questi anni, sicuramente non merita più di tanto.

La cessione di Ramsey è sicuramente propedeutica ai nuovi innesti da regalare a Massimiliano Allegri, che ha bisogno di puntellare la rosa quasi in ogni reparto. Ma è in mezzo al campo che il tecnico ha veramente bisogno di una mano da parte della società, anche perché, oltre Ramsey, nemmeno McKennie convince più di tanto. Serve in pratica una mezza rivoluzione.