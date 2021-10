Calciomercato Juventus, via libera dalla Francia | Si tratta il bomber

Calciomercato Juventus, dalla Francia si parla del sostituto di Mbappe che dovrebbe così liberare l’altro attaccante in ottica bianconera.

Calciomercato Juventus, dalla Francia esattamente dal portale ‘le10sport’ si parla del futuro di Mbappe che nella prossima estate potrebbe valutare la cessione andando al Real Madrid. In caso di addio della stella francese il Psg avrebbe già il sostituto designato. Inizialmente si era parlato di uno degli obiettivi dei bianconeri, Vlahovic della Fiorentina, ma stando alle indiscrezioni provenienti dalla Francia, l’obiettivo primario per l’attacco è un altro.

Il Psg libera Vlahovic | Il primo obiettivo è Lewandowski

Il primo obiettivo dei parigini non sarebbe Vlahovic ma la stella polacca Lewandowski che dopo i tanti anni in Bavaria, a fine stagione, potrebbe valutare l’addio definitivo dal Bayern Monaco. In questa eventualità Vlahovic sarebbe libero di scegliere i bianconeri che l’hanno identificato come obiettivo primario per l’attacco. Giocatore con il fiuto del gol invidiabile, nonostante l’ancora giovanissima età, il bomber è infatti un classe 2000 e il patron Commisso della Fiorentina ha già fatto sapere che il giocatore non rinnoverà con i viola.